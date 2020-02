Zebranie wiejskie w Gizałkach. Jakie tematy poruszono podczas spotkania? Co w największym stopniu interesowało mieszkańców?

Co z salą przy ulicy Kolejowej?

W Gizałkach dobiega końca budowa sali sportowej i infrastruktury dydaktycznej przy szkole. W związku z tym do zagospodarowania będzie sala gimnastyczna znajdująca się przy ulicy Kolejowej. Jakie pomysły na wykorzystanie budynku przylegającego do świetlicy wiejskiej ma gospodarz gminy? - Na ten moment wygrywa koncepcja zakładająca pozyskanie środków na urządzenie Dziennego Domu Pobytu dla seniorów, Troszkę coś w tym stylu, co jest w Tomicach, tylko w poszerzonym zakresie - wyjaśnia wójt. - To będzie takie miejsce, gdzie starsze osoby będą mogły przyjść, porozmawiać, wypić kawę, pograć w karty, skorzystać z rehabilitacji czy gimnastyki korekcyjnej - dodaje.

Śmieci i wyścigi

Najwięcej zapytań mieszkańców dotyczyło gospodarki odpadami komunalnymi. Co wpływa na cenę śmieci? Jak przebiega proces ważenia? - m.in. takie pytania do gospodarza gminy kierowały osoby obecne na zebraniu. Robert Łoza podkreślał, że spośród wszystkich gmin jarocińskiego porozumienia, to w Gizałkach obowiązuje najniższa stawka - 13 zł od osoby. - Wiem, że to jest drogo, ale w porównaniu z innym samorządami nie ma tragedii - wyjaśniał. Wójt zachęcał mieszkańców do dokładnego sortowania śmieci. - Już przeprowadzamy kontrolę. Nie chcemy karać ludzi , tylko wskazać, co jest robione dobrze, a co źle - mówił.