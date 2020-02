Zebrania wiejskie w gminie Chocz. Burmistrz Marian Wielgosik spotkał się z mieszkańcami Józefowa. O jakich sprawach dyskutowano?

W świetlicy wiejskiej pojawiło się kilkanaście osób. Gospodarz gminy przedstawił inwestycje zrealizowane w ubiegłym roku oraz zaprezentował zadania na najbliższe miesiące. Marian Wielgosik podczas zebrań wiejskich duży nacisk kładzie na temat gospodarki odpadami komunalnymi, tłumacząc mechanizmy decydujące o wielkości stawek za śmieci oraz przypomina o obowiązku segregacji odpadów (Jak segregować odpady - czyli co wrzucać do jakiego worka?). To był również temat interesujący mieszkańców Józefowa. Ci dopytywali o ulgę uchwaloną przez Radę Miejską dla osób, które zdeklarują kompostowanie bioodpadów. Podczas spotkania można takową deklarację otrzymać, podobnie jak wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

5 lutego burmistrz spotka się z mieszkańcami Starej Kaźmierki. W poniedziałek odwiedzi Niniew, dzień później Kwileń, a w środę Brudzewek. Wszystkie zebrania rozpoczynają się o 17.00.