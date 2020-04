zarażamydobrem Ratownicy z Oddziału Miejsko - Powiatowego WOPR w Pleszewie przekazali już blisko 2 tysiące maseczek

Ratownicy Wodni z Oddziału Miejsko-Powiatowego WOPR w Pleszewie Adrian Tomczak, Klaudiusz Kaźmierowski i Paweł Szczepaniak przekazali maseczki chirurgiczne.

250 szt. do Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, 100 szt. do Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach oraz coś słodkiego dla podopiecznych i po 100szt. do Urzędu Gminy w Dobrzycy, Czerminie, Gizałkach oraz Choczu.

- Włodarze zapewniali nas że otrzymane maseczki trafią min. do seniorów, Strażaków OSP. Łącznie w minionym tygodniu przekazaliśmy 750 szt. maseczek, w sumie 1750 szt. To jeszcze nie koniec wsparcia z Naszej strony! - podkreśla Paweł Szczepaniak.