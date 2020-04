zarażamydobrem Pierwsza partia sprzętu ochronnego, zakupiona dzięki zrzutce prowadzonej przez Jacka Dryjańskiego, dotarła do ratowników

W sobotnie popołudnie przed pleszewski SOR dotarczono pokaźnych rozmiarów kartony, a w nich 100 okularów i 100 przyłbic ochronnych. Całość ze sporym rabatem, kosztowała ponad 5000 zł. Było to pierwsze, ale zdecydowanie nie ostatnie zamówienie.

- To niby tylko trzy kartony, ale ich rozmiar nie pozwolił ich zapakować do mojego auta. Tutaj z pomocą przyszła firma Maćka Janowicza, a właściwie jedna z jej części TAXI MACIEJ, która udostępniła nam swojego busa do przewiezienia paczek ze sprzętem dla naszych medyków. Maciek jest także właścicielem całodobowej restauracji Gastro i również całodobowych sklepów Miś. Dzięki Maciek - mówi Jacek Dryjański, organizator zbiórki, która wciąż trwa na portalu zrzutka.pl

