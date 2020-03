Zagrożenie koronawirusem paraliżuje każdą sferę naszego życia, także duchową. Księża odwołują rekolekcje i sakrament bierzmowania

12 marca Konferencja Episkopatu Polski wydała komunikat, w którym zalecała biskupom udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej do 29 marca. Duchowni zachęcali również do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Dzień później Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. W związku z tym biskup kaliski Edward Janiak apelował do księży o stosowanie się do rozporządzeń organów państwowych.

- Podczas każdej mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła może przebywać maksymalnie 50 osób wliczając duchowieństwo parafialne oraz służbę liturgiczną. W pierwszej kolejności udział w liturgii należy zapewnić osobom zamawiającym intencję mszalną. W razie konieczności proszę zwiększyć ilość i częstotliwość niedzielnych mszy św. W związku z tym apeluję do wszystkich o roztropność, zrozumienie i odpowiedzialne współdziałanie dla dobra każdego z nas. Jednocześnie polecam, aby kościoły były otwarte w ciągu dnia, a kapłani niech stworzą okazję do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu - podkreślał biskup. Parafie dostosowały się sytuacji, niektóre nawet zorganizowały transmisję live z niedzielnej mszy św., którą wierni mogli śledzić na ekranach komputerów.