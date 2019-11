Z REGIONU: Strażacy proszą o pomoc! Ktoś ukradł im sprzęt z remizy!

Złodzieje nie znają żadnej świętości. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szkaradowie (powiat rawicki) zwrócili się do nas z prośbą o pomoc i ostrzeżenie kolegów-strażaków z innych jednostek! Ktoś włamał się do strażackiej remizy i ukradł im specjalistyczne narzędzia - potrzebne, by ratować ludzkie życie i zdrowie.. Do kradzieży doszło między 19 a 24 listopada 2019 roku.

Sprzęt hydrauliczny służący do ratowania ludzi uwięzionych we wrakach samochodów padł łupem nieznanych sprawców. Złodzieje najprawdopodobniej do wnętrza garażu dostali się przez okno jednego z pomieszczeń administracyjnych. - Proszę pomóżcie. Ten sprzęt jest nam potrzebny - apeluje jeden z druhów OSP w Szkaradowie. Na stronie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu zamieszczono poniższy komunikat:

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szkaradowie (gm. Jutrosin, powiat rawicki) zostali pozbawieni możliwości udzielania pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych. Skradziono im specjalistyczne narzędzia w postaci rozpieracza ramieniowego, pompy hydraulicznej i kompletu węży zasilających. Straty szacowane są w dziesiątkach tysięcy złotych. Złodziei tropią rawiccy policjanci.

Apelujemy do Państwa o zwracanie uwagi na pojawiające się na terenie wiosek nieznane, podejrzanie zachowujące się osoby, a także na pojazdy posiadające „obce” numery rejestracyjne. O każdym tego typu spostrzeżeniu prosimy informować dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu, telefon nr 65 546 62 00 lub poprzez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu tel. 112. Dane skradzionego sprzętu: pompa hydrauliczna HOLMATRO: SR 40 PC 2, nr fabryczny: 1230472HH, rok prod. 2014

rozpieracz ramieniowy HOLMATRO: SP 42 40 C, nr fabryczny: 1230777HH, rok prod.2014

wąż hydrauliczny HOLMATRO: C 10 BU, nr fabryczny: 13129280, rok prod.2014

wąż hydrauliczny HOLMATRO: C 10 OU, nr fabryczny: 14105072, rok prod.2014