Z regionu: PILNE - zaginął Mariusz Stróżyk, mieszkaniec powiatu wrzesińskiego z Koloni Janowskiej, gm. Pyzdry

15.11.2019 r. Mariusz Stróżyk wyjechał z Niemiec z Trewir, z miejscowości, w której pracował. Jechał do Polski, do swojego rodzinnego miasta Kolonia Janowska (gmina Pyzdry, województwo wielkopolskie). Autobus miał go dowieźć do Wrześni, skąd rodzina miała go odebrać. Nie dojechał.

Według publikacji na portalu społecznościowym FACEBOOK, Zaginięcia - Niewyjaśnione sprawy w Polsce:

Szef odwiózł Mariusza Stróżyka na autobus (był to Sindbad) na godz.15:15, ok. godz. 15:30 zadzwonił do rodziny, powiedział że jest już w autobusie i będzie dzwonił nad ranem, jak będzie dojeżdżał do Wrześni.

Planowo o godzinie 5:05 miał przekroczyć granicę w Słubicach, a o godzinie 8:45 miał być we Wrześni na dworcu PKS na ulicy Kolejowej. Niestety nad ranem nie zadzwonił, ani też do chwili obecnej nie nawiązał żadnego kontaktu, a jego telefon jest niedostępny.

Mariusz ma 176 cm.wzrostu, ciemne włosy i piwne oczy. Na czole posiada blizny (po wypadku).

W dniu zaginięcia ubrany był w ciemne jeansy, granatową kurtkę, sportowe buty Nike, miał ze sobą białą czapkę z daszkiem Nike. Powinien mieć przy sobie trzy duże torby. Jeśli posiada ktoś informacje o miejscu pobytu zaginionego proszony jest o kontakt z Policją pod numerem 112 lub z nami w wiadomości.