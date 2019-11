Z regionu: Jurek Owsiak przywiózł sprzęt od WOŚP za ponad 4 mln złotych!

Do tej pory ostrowski szpital otrzymał od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już sprzęt o wartości 4 mln złotych. Dziś przekazano oficjalnie kolejne dary: najnowszej generacji 80 rzędowy (160-warstwowy) tomograf komputerowy oraz cyfrowy aparat rentgenowski typu Telekomando. Wartość przekazanego sprzętu wynosi ponad 4 miliony złotych. Łącznie nasz szpital otrzymał już sprzęt o wartości około 8 mln złotych!

- Do naszego szpitala trafiło do dziś około 200 urządzeń medycznych od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, których wartość przekracza 3,5 mln złotych. Stanowią one podstawę wyposażania oddziałów neonatologicznego, laryngologicznego, pediatrycznego, chirurgii dziecięcej, a także geriatrycznego. Jednak to, co przekazała nam Orkiestra w tym roku, to absolutnie sprzęt najnowszy, najdroższy i taki, o którym bez wsparcia Orkiestry nie moglibyśmy marzyć. Jest to zupełnie nowa jakość przede wszystkim z korzyścią dla naszych pacjentów. Dzięki tym darom będziemy mogli jeszcze szybciej i dokładniej ich diagnozować, a dzięki temu skutecznej leczyć – powiedział Dariusz Bierła, dyrektor ostrowskiego szpitala.