Z regionu: 30-latek rozbierał się w piekarni. Został zatrzymany przez policję

We wtorek po godz. 7 doszło do zatrzymania 30-latka z Ostrowa Wielkopolskiego. Mężczyzna wszedł do piekarni przy ulicy Wrocławskiej i zaczął się rozbierać. Pracownicy wezwali ochronę i policję.

Mężczyzna wszedł za kasę rozpiął kurtkę i okazało się, iż był kompletnie nagi. Jak mówią świadkowie wydarzenia, mężczyzna był jak opętany. Szedł zdecydowanym krokiem przez piekarnię, wszedł za kasę i zaczął się rozbierać. Pracownice piekarni zamknęły 30-lata w wnętrzu i wezwały jednocześnie ochronę i policje. Mężczyzna został ujęty i przetransportowany do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. 30-letniego mężczyznę zatrzymanego, przesłuchano, ukarano mandatami i wypuszczono na wolność. Będzie on musiał zapłacić mandat w wysokości 500 złotych. Z relacji mieszkańców wynika. iż mężczyzna miał dzień wcześniej biegać także nago po Placu Bankowym. Wideo