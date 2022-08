Z Broniszewic do Krotoszyna. Śladem wąskotorówki w trzy dni przejdą 50 km. Rafał Krupa zaprasza na trasę wyjątkowego rajdu

2 września 2022 roku z Broniszewic wyruszy pierwszy pieszy rajd trasą wąskotorówki. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest 32-letni Rafał Krupa, który na co dzień mieszka i pracuje w Poznaniu. Pasjonuje się literaturą polską, kinematografią światową, a w wolnym czasie uwielbia jeździć na wycieczki rowerowe. Skąd u niego zainteresowanie kolejką?

- Moja narzeczona pochodzi z Dobrzycy i pewnego dnia podczas spaceru zauważyłem na asfalcie prawdopodobnie jeden z ostatnich zachowanych fragmentów dawnych torów kolejki wąskotorowej - nadal można je zobaczyć na skrzyżowaniu ulic Cegielnianej i gen. Gorzeńskiego w Dobrzycy. Zacząłem interesować się historią Krotoszyńskiej Kolei Dojazdowej i wpadłem na pomysł, by przejść trasę tej kolejki pieszo. Początkowo planowałem zrobić to sam, ale po namyśle postanowiłem odezwać się do kilku osób związanych z Pleszewem – opowiada.