XX Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce „Izabella 2021”. Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy wśród nagrodzonych

„Izabella 2021”. Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy z nagrodą

23 maja 2022 roku w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie odbyło się wręczenie nagród laureatom XX Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce „Izabella 2021”. W plebiscycie oceniana jest działalność wystawiennicza, wydawnicza, edukacyjna, naukowa, promocyjna i konserwatorska. W tym roku wyróżniono 26 placówek. Kapituła przyznała również nagrody specjalne za wybitny wkład w rozwój muzealnictwa wielkopolskiego.

- To zawsze ważny dzień w naszym kalendarzu, ponieważ daje nam możliwość przeglądu tego, co istotnego działo się w wielkopolskim muzealnictwie. Cieszę się, że spotykamy się w Antoninie, tym niezwykle klimatycznym miejscu związanym z rodziną Radziwiłłów i naszym wybitnym kompozytorem Fryderykiem Chopinem. Wielkopolska ma tych miejsc kilka, powinniśmy się chwalić wszystkimi, które mają ślad chopinowski. To polska marka na skalę globalną – mówił marszałek Marek Woźniak podczas rozdania nagród. - Chcę wyrazić ogromny szacunek i uznanie dla Państwa pracy. Cieszę się, że w gronie laureatów znalazły się nie tylko te największe instytucje muzealne Wielkopolski, ale również te znacznie mniejsze, z Rawicza, Gostynia, Trzcianki. To dowód na to, że jeśli jest entuzjazm, są umiejętności i pojawia się ciekawy temat, to można wykreować coś, co w oczach krytycznej kapituły znajduje uznanie – dodawał.