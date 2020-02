XX Bal Strażacki w stylu lat 20. minionego stulecia. Ochotnicy wspólnie z przyjaciółmi wspaniale bawili się w ostatnią sobotę karnawału

W poprzednich XIX edycjach, jak skrupulatnie wyliczył Zbigniew Serbiak – prezes OSP Czermin, wzięło udział 2312 osób. W tegorocznej imprezie frekwencja również dopisała. W sali Ośrodka Kultury mogliśmy się poczuć jak w latach 20. minionego stulecia. Wtedy dominowały sukienki z odkrytymi ramionami. Podstawę każdego wieczorowego stroju pań stanowiły pióra czy frędzle, które w połączeniu z opaskami na głowę tworzyły wyjątkową całość. A co nosili panowie? Trzyczęściowe garnitury, spodnie Oxford Bags z bardzo szerokimi nogawkami, krawaty w ukośne paski czy kapelusz typu Borsalino charakterystyczny dla postaci z „Ojca Chrzestnego” to tylko kilka z symboli ówczesnej mody. Namiastkę takowych kreacji mogliśmy podziwiać na XX Balu Strażackim, stylizowanym na trzecią dekadę minionego stulecia. Dla najlepiej ubranej pary organizatorzy przewidzieli nagrodę. Upominki do zdobycia były również w ramach loterii fantowej. O odpowiednią atmosferę dbał Zespół Orion pod kierunkiem Jerzego Małeckiego.