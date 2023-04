Wyjątkowa Wielkanoc i rok. Chockie Turki strzegą Grobu Pańskiego i świętują 120-lecie

Turki w Choczu strzegą Grobu Pańskiego od 120 lat

To wieloletnia, świąteczna tradycja. W parafii p.w. św. Andrzeja Apostoła w Choczu w Wielki Piątek, po ceremoniach liturgicznych, do klasztoru wchodzą Turkowie, którzy pełnią straż przy Grobie Pańskim do niedzielnego poranku. Początki formacji sięgają 1903 roku. Najprawdopodobniej powstała w celu uczczenia 320. rocznicy odsieczy wiedeńskiej pod patronatem ówczesnego proboszcza ks. Olkiewicza. Podobnie, jak inne tego rodzaju organizacje tworzone na przełomie XIX i XX wieku w Królestwie Polskim i Galicji miała na celu opieranie się rusyfikacji, krzewienie polskiej kultury i patriotyzmu.

Za założyciela chockiej straży uznawany jest pan Czajczyński. Nie jest wiadome jednak, której linii szerokiego rodu Czajczyńskich był przedstawicielem. Do dziś zachował się oryginalny pozłacany hełm z wygrawerowanym wewnątrz napisem "J. Krzyżański - Kalisz 1903 r.". Taki hełm zakłada komendant Turków, zwany też starszym lub rozprowadzającym.