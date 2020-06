Wybory prezydenckie 2020. Mieszkańcy gminy Chocz głosują. Lokale będą otwarte do 21.00 [ZDJĘCIA]

W niedzielne popołudnie odwiedziliśmy lokal wyborczy usytuowany w Zespole Szkół w Choczu. - Ruch jest od samego początku, czyli od 7.00. Są momenty, że trzeba chwilę poczekać, aby oddać głos - opowiadają członkowie komisji. Do lokalu wyborczego przychodzą całe rodziny, młodzi i starsi. Frekwencja w gminie Chocz do godziny 12.00 wyniosła 17,61%. Na oddanie głosu mieszkańcy mają czas do 21.00.