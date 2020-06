Wybory prezydenckie 2020. Ile osób może przebywać w lokalu wyborczym? Czy musimy mieć maseczkę? W jakich godzinach możemy zagłosować?

W lokalach wyborczych musimy zachować szczególne środki ostrożności. Trzeba pamiętać nie tylko o zachowaniu dystansu, ale również o zakryciu nosa i ust. Maseczkę zdejmiemy na chwilę po okazaniu dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), aby członkowie komisji mogli nas zidentyfikować. Otrzymamy jedną kartę do głosowania. W kratce przy nazwisku kandydata, na którego chcemy oddać swój głos stawiamy znak X. Jeżeli postawimy znak X w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata albo nie postawimy wcale nasz głos będzie nieważny! Do lokalu możemy zabrać swój długopis.

Korespondencyjnie

Głosować możemy również korespondencyjnie. Taką chęć trzeba było zgłosić do 16 czerwca 2020 r. lub w szczególnych przypadkach do 23 czerwca (jeśli w dniu wyborów będzie obowiązywać cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych) albo do 26 czerwca (jeśli twoja obowiązkowa kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych zaczęła się po 23 czerwca). Najpóźniej w piątek należy wrzuć kopertę zwrotną do nadawczej skrzynki pocztowej (Poczty Polskiej) na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla twojego spisu wyborców lub zanieść kopertę zwrotną (albo poprosić o to inną osobę) do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu). Ostatnia szansa to dzień wyborów. W godzinach głosowania – można zanieść kopertę zwrotną (lub poprosić o to inną osobę) do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania właściwym dla twojego spisu wyborców. Jeśli pakiet wyborczy otrzymamy w piątek, kopertę zwrotną możemy oddać doręczycielowi. W powiecie pleszewskim w ten sposób zagłosuje ponad 300 osób.