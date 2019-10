Wybory parlamentarne 2019. Jak na razie frekwencja lepsza niż 4 lata temu. Do tej pory do urn poszło 18,14% uprawnionych do głosowania

- Liczba osób uprawionych do udziału w wyborach wyniosła 29 546 182 osoby. Wydano 5 359 654 kart do głosowania osobom uprawnionym, co stanowi 18,14% w stosunku do liczby osób uprawionych do udziału w tych wyborach - mówili podczas konferencji prasowej przedstawiciele PKW. W gminach powiatu pleszewskiego frekwencja wygląda następująco: Chocz - 12,52%, Czermin - 17,51%, Dobrzyca - 17,12%, Gizałki - 13,10%, Gołuchów - 16,25%, Pleszew - 16,26%. Średnia w powiecie wyniosła 15,94%. W województwie wielkopolskim zagłosowało już 16,68%.

Najwyższą frekwencję odnotowano w województwie małopolskim - 21,13%, a najniższą w opolskim - 15,26%. Biorąc pod uwagę większe miasta najchętniej do tej pory głosowali mieszkańcy Białegostoku - 21,05%. Na przeciwnym biegunie znalazł się Gdańsk -13,6%.

Wybory zakończą się o 21.00.

Tragiczny bilans tajfunu Hagibis w Japonii. Zginęło co najmniej 26 osób