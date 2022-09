Wracają Pleszewskie Spotkania Kolekcjonerskie! Święto pasjonatów już 16 października

VII Pleszewskie Spotkania Kolekcjonerskie już 16 października

Pleszewskie Spotkania Kolekcjonerskie to wydarzenie, które na dobre wpisało się już do kalendarza imprez w naszym powiecie. Niestety pandemiczne obostrzenia sprawiły, że przez dwa lata musieliśmy obejść się smakiem. W tym roku znów spotkamy się w hali "Trójki". Do wspólnej zabawy tradycyjnie zapraszają Piotr Świderski i Przemysław Konopczyński.

- Wystawcy co roku dzwonili, pisali wiadomości, dopytywali, czy będzie ta impreza. Nas to zainteresowanie bardzo cieszyło, bo pokazywało, że to, co robimy, podoba się innym. Tydzień temu oficjalnie wysłaliśmy w świat wiadomość, że VII Pleszewskie Spotkania Kolekcjonerskie dojdą do skutku. Odzew jest bardzo duży - opowiada pierwszy z panów.

Znaczki, winylowe płyty, stare radia, torebki po cukrze z różnych stron świata, historyczne zdjęcia... Przeróżne skarby kryją się w domach kolekcjonerów z Pleszewa i regionu. Wszystkie będziecie mieli okazję zobaczyć na własne oczy 16 października 2022 roku w godzinach 10-16. Wystawy to najważniejszy punkt imprezy, ale oczywiście tradycyjnie nie zabraknie wydarzeń towarzyszących. W tym roku organizatorzy zaplanowali: