Wraca program usuwania azbestu w powiecie pleszewskim

Program usuwania azbestu realizuje Powiat Pleszewski we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz sześcioma gminami; Pleszew, Dobrzyca, Chocz, Czermin, Gizałki i Gołuchów.

Nabór wniosków o usunięcie materiałów azbestowych jest ciągły. Mieszkańcy mogą składać wnioski do właściwego urzędu gminy począwszy od 22 stycznia, a najpóźniej do 30 września 2020 roku. Realizacja programu przewidziana jest do 16 października 2020 roku - wykonanie zleceń, rozliczenie i zakończenie.

Usuwaniem materiałów z azbestem - ze względu na ich szkodliwość dla zdrowia ludzkiego - zajmują się wyspecjalizowane firmy. Zlecenie będzie realizować firma, wyłoniona w przetargu. Działania, objęte programem będą obejmować odbiór materiałów azbestowych złożonych na paletach lub pryzmach, ich pakowanie, załadunek, wywóz i utylizację. UWAGA! Regulamin nie obejmuje finansowania kosztów demontażu płyt eternitowych z dachów ani zakupu czy montażu nowych pokryć dachowych z innych materiałów.