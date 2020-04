Wojewoda wielkopolski o pacjentach z Krotoszyna, którzy trafili do pleszewskiego szpitala: "Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca"

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk spotkał się dziś podczas widekonferencji ze starostą krotoszyńskim oraz burmistrzami i wójtami powiatu. W konferencji udział wzięli również przedstawiciele inspekcji sanitarnej i SP ZOZ w Krotoszynie.

Podczas wideokonferencji wojewoda zwrócił uwagę, że dużym wyzwaniem jest przenoszenie wirusa do ościennych powiatów, m.in. pleszewskiego, w którym wzrosła liczba osób zarażonych poprzez zarażenie się pacjentów przeniesionych ze szpitala w Krotoszynie do Pleszewa. – Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, bo pacjenci powinni trafić do szpitala jednoimiennego w Poznaniu. Już się tam znajdują, natomiast szpital w Pleszewie jest zobligowany do podjęcia pilnych działań zabezpieczających. Kluczowe jest utrzymanie personelu medycznego i dezynfekcja placówki – dodaje wojewoda Łukasz Mikołajczyk.

Według wojewody kluczowym czynnikiem jest teraz uporządkowanie sytuacji w krotoszyńskim szpitalu. – Nie możemy dopuścić do paraliżu szpitala, przede wszystkim w aspekcie kadrowym. Dlatego ze szczególną troską trzeba pochylić się nad sytuacją organizacyjną w placówce – mówi wojewoda Łukasz Mikołajczyk.