Włamywacz może spędzić za kratkami nawet 10 lat

- Zawiadomienie o włamaniu wpłynęło do pleszewskiej komendy 10 kwietnia br. o godz. 13.00 Do zdarzenia doszło w nocy w miejscowości Baranówek. Z informacji wynikało, że sprawca włamał się do pomieszczenia gospodarczego, skąd ukradł wieżę audio. Pokrzywdzony mieszkaniec gminy Pleszew straty wycenił na kwotę 400 złotych - informuje asp. Monika Kołaska, oficer prasowy KPP w Pleszewie.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego pleszewskiej komendy ustalili, że sprawcą kradzieży jest 22-letni mieszkaniec gminy Pleszew, który doskonale znany jest miejscowym policjantom. Był bowiem wielokrotnie notowany w systemach policyjnych.

22 – latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, do którego się przyznał. Za ten czyn grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.