Włamali się do restauracji. Jeden był jej pracownikiem, a drugi gościem hotelu

Jak się okazuje, dobry pracownik w dzisiejszych czasach to skarb. Przekonała się o tym na własnej skórze właścicielka restauracji, do której włamał się jeden z jej pracowników. Towarzyszył mu kolega, który był hotelowym gościem. Obaj złodzieje mieli już doświadczenie w popełnianiu takich przestępstw.

Zgłoszenie o włamaniu do restauracji wpłynęło do pleszewskiej komendy. - Z informacji wynikało, że sprawcy weszli do środka, wyłamując okno. Z lokalu zabrali rejestrator obrazu oraz pieniądze. Właściciel wycenił straty na łączną kwotę 3800 zł. Policjanci natychmiast podjęli czynności, które doprowadziły do zatrzymania dwóch mężczyzn, odpowiedzialnych za to zdarzenie. Okazali się nimi: 30-letni mieszkaniec powiatu pleszewskiego i 34-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego - wyjaśnia asp. Monika Kołaska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

Jeden ze złodziei pracował w restauracji. Drugi miał wynajęty pokój w tamtejszym hotelu. Obaj zatrzymani byli wcześniej karani za podobne czyny. Starszy z nich był poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Koszalinie. Mężczyźni zostali trafili do policyjnego aresztu.

- Usłyszeli zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 10 - mówi asp. Monika Kołaska.