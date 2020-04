Wielki Tydzień i święta wielkanocne w Domu Chłopaków Broniszewicach

Za nami wyjątkowy czas. Minął Wielki Tydzień, święta wielkanocne powoli dobiegają końca. To były szczególne dni dla chrześcijan, najważniejszy okres w roku, w którym Kościół wspominał ustanowienie Eucharystii, mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zmartwychwstanie. To był również niezwykły czas w Domu Chłopaków w Broniszewicach.

Wielki Czwartek stanowi pamiątkę Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia dwóch sakramentów: kapłaństwa oraz Eucharystii. Rozważaniom tajemnicy tego dnia patronowały słowa przykazania miłości: abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. - W Broniszewicach pojawił się Jezus w maseczce i w rękawiczkach. Mył Chłopakom nogi i rozdawał chleb. Było to niezwykłe przeżycie dla nas wszystkich - relacjonują siostry.

W Wielki Piątek przeżywaliśmy mękę i śmierć Chrystusa. To jedyny dzień w roku, w którym nie jest odprawiana msza św. Jednym z najważniejszych elementów liturgii jest adoracja krzyża, która następuje w trzech etapach. W Domu Chłopaków również to krzyż znalazł się w centrum wydarzeń. Dominikanki przygotowały wzruszającą uroczystość adoracji przytulania krzyża, która rozpoczęła się punktualnie o godz. 15.00, a więc w godzinę śmierci Jezusa. W Broniszewicach to był wyjątkowy dzień również z innego powodu. Z siostrami skontaktował się starosta Bochni. W tej miejscowości koronawirus spustoszył Dom Pomocy Społecznej. Dominikanki nie zostawiły sprawy samej sobie i już tego samego dnia 7 sióstr z Krakowa i Białej Niżnej pospieszyło z pomocą. (szerzej pisaliśmy o tym tutaj)