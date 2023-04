Wielkanocny zajączek odwiedził najmłodszych mieszkańców Osiedla nr 7 "Zachodnie" w Pleszewie. Ustawiła się do niego długa kolejka

Wielkanocny zajączek zawitał do Pleszewa

Wielkanoc to jedno z najważniejszych świąt, obchodzone na całym świecie. To czas radości, nadziei i miłości, który wzbudza wiele pozytywnych emocji u ludzi w każdym wieku. Szczególnie dla najmłodszych jest to czas pełen wrażeń, w którym czekają na prezenty. Jedną z najmilszych i najprzyjemniejszych dla dzieci tradycji wielkanocnych jest „zajączek”. Chodzi on z koszyczkiem wielkanocnym i zostawia prezenty, zazwyczaj słodkości i drobne upominki.