O Pleszewie głośno w brytyjskiej prasie! Pleszew przykładem pierwszego 15-minutowego miasta w Polsce

- My wykorzystaliśmy naturalne warunki Pleszewa, by stało się miastem 15-minutowym. Prowadzimy politykę rozwoju miasta w duchu kompaktowości, gdzie wszystko jest dostępne dla mieszkańców w zasięgu kilku minut od miejsca zamieszkania – pieszo, rowerem lub transportem publicznym. Ważna jest także polityka mieszkaniowa, bo to determinuje wybór mniejszego miasta jako miejsce zamieszkania. Stawiamy też na dostępność miejsc w przedszkolach i szkołach i wysoki i dobrą infrastrukturę edukacyjną, różnorodną ofertę kulturalną i sportową – mówi Arkadiusz Ptak, burmistrz Pleszewa.