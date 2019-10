Wernisaż prac Elżbiety Walczyńskiej w Galerii Sztuki Użytkowej artM w Pleszewie

Elżbieta Walczyńska z zawodu jest dekoratorem i projektantem wnętrz, jednak to malarstwo stało się jej pasją i sposobem na życie. Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych w Polsce oraz za granicą, ale to w Pleszewie w Galerii Sztuki Użytkowej artM po raz pierwszy indywidualnie pokazała swoje prace.

Głównym tematem w twórczości artystki są rodzinne strony, ale fascynuje się również pięknem włoskiego krajobrazu, gdzie żyła i mieszkała przez wiele lat. - Moje obrazy przedstawiają, to co w danym momencie czuję. Nie wyobrażam malować słonecznej Toskanii przy deszczowej pogodzie. To nie może się udać - podkreślała na otwarciu swojej wystawy Elżbieta Walczyńska.

Elżbieta Walczyńska ukazuje w swoich obrazach świat, w którym żyje i który ją otacza. Czerpie inspiracje ze zmieniającej się w zależności od pory dnia i roku natury. Często odwołuje się też do swoich wspomnień z podróży. Artystka ciągle szuka nowych tematów podróżując i uczestnicząc w wielu plenerach malarskich. Cały czas rozwija swój warsztat artystyczny, szuka nowych sposobów na wyrażenie siebie. Malarka przekazuje nam swoje emocje oraz piękno otaczającego nas świata zamkniętego w ramach obrazu.