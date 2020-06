Weekend na Dzikim Zachodzie. Trwa otwarcie sezonu w Wiosce Indiańskiej w Józefowie. Na gości czeka wiele atrakcji

W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, bramy Wioski Indiańskiej otworzyły się dla odwiedzających ponad miesiąc później niż zwykle. Od rana do Józefowa przybywają goście z bliższej i dalszej okolicy. Jarocin, Kalisz, Ostrów, Poznań to tylko kilka miast, z których przyjechali miłośnicy dzikiego zachodu. W Westernlandzie miło spędzają czas całe rodziny. Podziwiają pokazy śpiewu, tańca i obrzędów indiańskich, mają okazją przejechać się dyliżansem. Dmuchańce dla dzieci, byk rodeo, strzelnica to przykłady kolejnych atrakcji. Otwarcie sezonu zaplanowano na dwa dni. Każdy, kto chciałby zobaczyć, jak wygląda największa w Europie Wioska Indiańska, będzie mieć taką okazję już jutro, w niedzielę 7 czerwca 2020 r., w godzinach 10.00-18.00.