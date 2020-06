- Gatunek ten przez wiele lat uważano za wymarły, aż do 1941 r. kiedy to odkryto go w środkowych Chinach. Wcześniej znany był ze szczątków kopalnych, sprzed milionów lat. Kilka okazów rosnących w grupie szczególnie atrakcyjnie wygląda wiosną, w okresie rozwoju delikatnych, jasnozielonych igieł. Jesienią przebarwiają się one na brązowo, a zimą drzewo je zrzuca - informuje Ośrodek Kultury Leśnej.