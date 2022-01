Uszkodzone dachy, połamane drzewa. Strażacy usuwali skutki silnego wiatru

Uszkodzone dachy, połamane drzewa

W niedzielę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców całego kraju SMS-y z ostrzeżeniem przed silnym wiatrem. Synoptycy prognozowali, że będzie wiało ze średnią prędkością od 35 km/h do 50 km/h, a w porywach nawet do 100 km/h. Dla powiatu pleszewskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia. Przewidywania sprawdziły się. Do godziny 14 w całej Wielkopolsce było blisko 500 zdarzeń w związku z wichurami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu odnotował, że najsilniejsze porywy były w Poznaniu (70 km/h), Lesznie i Kaliszu (60 km/h), a także w Pile (55 km/h).

Na szczęście w powiecie pleszewskim wiatr nie wyrządził większych szkód. Do 14.30 strażacy interweniowali dziewięć razy. Dwa zdarzenia dotyczyły uszkodzonych dachów. - Taka sytuacja miała miejsce w Choczu na budynku gospodarczym oraz w Dobrzycy na budynku jednorodzinnym - opowiada kpt. Paweł Mimier, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Pozostałe zgłoszenia dotyczyły połamanych konarów i powalonych drzew blokujących przejazd. Cztery tego rodzaju interwencje miały miejsce w gminie Gołuchów, dwie w gminie Dobrzyca i jedna w gminie Gizałki.