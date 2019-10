Uroczyście w Dobrzycy. Były starosta Michał Karalus z tytułem Honorowego Obywatela. Utalentowana młodzież ze stypendiami i nagrodami

Michał Karalus już oficjalnie Honorowym Obywatelem Gminy Dobrzycy. Sylwetkę bohatera uroczystości przedstawił radny Karol Banaszak, jeden z wnioskodawców nadania tytułu byłemu staroście powiatu pleszewskiego. Oprócz niego pod dokumentem podpisali się: Bartłomiej Rogala, Anna Matuszak, Maria Ciesielczyk, Edward Błaszczak, Tomasz Patera, Łukasz Humpa i Bogusław Olender. Aktu nadania dokonali: burmistrz Jarosław Pietrzak, przewodniczący rady Witalis Półrolniczak i radny Banaszak. - Jestem wzruszony. Nie jest łatwo, nawet w tak przyjemnych okolicznościach, mówić do ludzi, których się zna, wśród których się mieszkało i pracowało - mówił były starosta.

Michał Karalus pojawił się w Dobrzycy w 1988 r. Wtedy rozpoczął pracę w zespole pałacowo-parkowym. - Minęło 40 lat, a wydaje się jakby to było wczoraj - podkreślał. Tchnął życie w niszczejący obiekt, który dziś jest dumą miasta. - Miałem świadomość, że to jest duża szansa dla mnie, ale i niesamowite wyzwanie. Nie było łatwo zacząć to wszystko robić. Byli ludzie, którzy ze mną sympatyzowali, ale byli tacy, którzy mówili, że nic z tego nie wyjdzie - opowiadał. Już po reformie powołującej do życia powiaty, podjął zakończone sukcesem starania by organem prowadzącym muzeum był marszałek wielkopolski, jako samorząd znacznie silniejszy od powiatu. To on rejestrował Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej i doprowadził do wydania pierwszych numerów „Notatek Dobrzyckich”. Wymyślił Zaduszki i Biegi Mikołajczykowskie. Odznaczony przez prezydenta RP m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.