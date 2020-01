Udało się! W rekordowym tempie zebrano pieniądze na operację i leczenie w USA małego Marcela. Pomogli również mieszkańcy naszego powiatu

Prof. Jonathan Finlay, najlepszy specjalista od tego rodzaju guzów mózgu, dostrzegł szansę na całkowite wyleczenie Marcela. To on podejmie się procesu, który będzie obejmował operację usunięcia całości guza, chemioterapię oraz autoprzeszczep szpiku. Leczenie wyceniono na ponad 3 mln zł. Olbrzymia kwota, na której zebranie nie było dużo czasu. Gdyby doszło do przerzutów, dla Marcelka nie byłoby już nadziei…

Poruszeni losem małego chłopca strażacy z OSP Wierzchy-Leszczyca z puszką poszli do przyjaciół, sąsiadów i znajomych. Pieniądze druhom przekazali również kolędnicy, którzy w wigilijny wieczór odwiedzili okolicznych mieszkańców. W sumie zebrano ponad 3 tys. zł. - Razem możemy pokonać tę chorobę. Wierzymy w zwycięstwo chłopca - mówi Robert Drobniewski, prezes OSP Wierzchy-Leszczyca.

Imprezę, z której dochód przeznaczono na leczenie Marcela zorganizował Klub BMW Dobrzyca. Była licytacja koszulek, wolontariusze zbierający pieniądze, możliwość przejażdżki z Tobiaszem Puścianem - zawodnikiem Serii Drift Open. W efekcie rodzinie Marcela przekazano ponad 10 tys. zł.

To nie koniec

Oddolnych akcji zorganizowano bardzo dużo. Nie sposób wymienić wszystkie. Najważniejsze, że udało się osiągnąć cel. Marcelek jedzie na leczenie do USA! Zbiórka pozostaje cały czas otwarta. Kosztorys opiewa bowiem na 85 dni leczenia. W przypadku jakichkolwiek komplikacji hospitalizacja się wydłuży, a każdy dodatkowy dzień to ok. 38 tysięcy złotych dodatkowo do zapłaty. Nadwyżka posłuży także do opłacenia pozostałych kosztów związanych z wyjazdem i leczeniem oraz pozwoli zapewnić rehabilitację Marcelkowi.