Uczniowie szkoły podstawowej zaproponowali nazwę, a mieszkańcy i radni ją zaakceptowali. Powstańcy styczniowi patronem ulicy w Gizałkach

Miejscem walk były również tereny, na których położona jest gmina Gizałki. Na cmentarzu w Szymanowicach znajduje się Grób Powstańców Styczniowych. Od nowego roku powstańcy będą patronem jednej z ulic w Gizałkach. - Chodzi o ulicę biegnącą od pani Walczak do drogi wojewódzkiej. Ona przebiega między naszymi gminnymi działkami - mówi przewodniczący Roman Rady Roman Rojewski. - To ulica równoległa do Łąkowej od strony Rudy Wieczyńskiej - uzupełnia wójt Robert Łoza.

Rodzina, która się tam wybudowała, wystąpiła o nadanie numeru dla swojego domu. - To był moment, w którym uznaliśmy, że należy wprowadzić nazwę ulicy. Jak byśmy tego nie zrobili, to mielibyśmy tak jak na Szkolnej, gdzie ludzie formalnie mieszkają właśnie przy Szkolnej, a tak naprawdę w bocznej ulicy - tłumaczy gospodarz gminy.

Nazwa została zaproponowana przez uczniów SP w Gizałkach, którzy zajmowali się historią i wątkiem powstania styczniowego. Ustalili, że m.in.w tej okolicy były prowadzone walki i zasugerowali, żeby nadać ulicy lub skwerowi nazwę powstańców styczniowych. - My z tego skorzystaliśmy, a pomysł spotkał się ze społeczną akceptacją - tłumaczy Robert Łoza.