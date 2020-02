Twój e-PIT za rok 2019 jest już dostępny

Wśród wszystkich województw Wielkopolska plasuje się w czołówce pod względem złożonych do tej pory zeznań, ustępując jedynie województwom: mazowieckiemu i śląskiemu.

Wielkopolanie z roku na rok coraz chętniej decydują się na elektroniczne rozliczenie z fiskusem. Rok temu wysłali

w ten sposób ponad 1,5 mln zeznań. W tym roku tylko w ciągu pierwszych 3 dni okresu rozliczeń PIT system przyjął aż 33 tys. deklaracji w usłudze Twój e-PIT. To 9,5% wszystkich e-PITów złożonych od soboty

w całej Polsce.

Rozliczenie w usłudze Twój e-PIT jest proste, szybkie i dostępne w każdym miejscu i czasie. Narzędzie to jest systematycznie udoskonalane i rozwijane.

W tym roku usługa Twój e-PIT oferuje wiele nowości. To między innymi:

- dwa nowe formularze (PIT-28 i PIT-36) dostępne w usłudze,

- jeszcze łatwiejsze rozliczanie ulgi na dzieci,

- uwzględnienie w usłudze zwolnienia z PIT dla osób młodych do 26 r. życia,

- informacja o stanie zwrotu nadpłaty,

- pełny dostęp m.in. do poprzednich zeznań PIT,

- wskazanie numeru mikrorachunku podatkowego tym, którzy w PIT będą

mieć kwotę do zapłaty.