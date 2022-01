Trwa Pleszewska Garażówka w Domu Rzemiosła. Dają przedmiotom drugie życie i wspierają WOŚP

Trwa Pleszewska Garażówka

Dają przedmiotom drugie życie i wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W czwartek do godziny 16, w piątek od 10 do 16 i w sobotę od 10 do 14 warto przyjść do Domu Rzemiosła w Pleszewie (ul. Św. Ducha 5). To właśnie tutaj Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, Fundacja Animacja, Lokalne Centrum Wolontariatu, WOŚP Pleszew, Kompaktowy Pleszew, Pracownia Florystyczna Niezapominajka zapraszają na Pleszewską Garażówkę. Każdy, kto się pojawi, może wybrać dowolną ilość przedmiotów i zabrać je ze sobą do domu. A w Domu Rzemiosła znajdziecie zabawki, gry planszowe, książki, ubrania, buty, kubki, naczynia, garnki, sztućce, dekoracje, ozdoby i wiele innych. Opłata to wrzutka dowolnej kwoty do puszki WOŚP. Dodatkowo organizatorzy prowadzą zbiórkę małych elektrośmieci i baterii. Można przynieść kable, małe AGD (żelazko, mikser), sprzęt komputerowy, telefony czy żarówki (kompletne).