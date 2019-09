Tragiczny wypadek na prostym odcinku drogi. Nie żyje 51-latek z gminy Czermin [AKTUALIZACJA]

- Na prostym odcinku drogi zderzyły się dwa samochody: Jeep i samochód typu bus. Busem podróżowały cztery osoby Pasażer busa zmarł w wyniku odniesionych obrażeń ciała - relacjonuje asp. Monika Kołaska, oficer prasowy KPP w Pleszewie. Droga wciąż jest zablokowana. Policjanci ustalają przebieg tego tragicznego zdarzenia.

[AKTUALIZACJA]

Znane są szczegóły zdarzenia.

Asp. Monika Kołaska informuje:

Wczoraj o godz. 16.25 w m. Wola Duchowna doszło do wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca samochodu marki Jeep, 71-letni mieszkaniec Pleszewa, jadąc od strony Czermina, zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z samochodem marki Peugeot Boxer. Peugeotem kierował 35-letni mieszkaniec gminy Czermin.

W wyniku zderzenia, śmierć na miejscu poniósł 51-letni mieszkaniec gminy Czermin, kory podróżował peugeotem. Do szpitala trafił kierowca peugeota oraz jego 26-letni pasażer. 15-latek, który również jechał peugeotem nie odniósł żadnych obrażeń ciała. Do szpitala zabrana została także pasażerka samochodu marki Jeep.

Policjanci poddali kierowcę jeepa badaniu na urządzeniu pomiarowym, które wykazało, że mężczyzna był trzeźwy. Mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy.