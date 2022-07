Tomasz Pawłowski wygrał 24-godzinny bieg w Bengaluru

Tomasz Pawłowski z Dobrzycy udał się do Indii, aby wziąć udział w 24-godzinnym biegu w Bengaluru. Zawody rozgrywano w ramach Mistrzostw Azji i Oceanii. Mimo trudnych warunków dla Europejczyków - wysoka temperatura i wilgotność - zawodnik Klubu Biegacza Supermaratończyk objął prowadzenie po 12 godzinach i nie oddał go już do końca. W sumie pokonał 221,6 km i triumfował w kategorii open elity.

Zwycięzca rywalizacji w Bengaluru przygodę z bieganiem rozpoczął na przełomie 2007 i 2008 roku. Pierwszy maraton przebiegł w czerwcu 2008 r. w Ostrowie Wielkopolskim. W kolejnych latach ukończył Koronę UltraMaratonów Polskich. Zameldował się również na mecie m.in. Biegu 7 Szczytów - 240 km, UTMB wokół masywu Mont Blanc - 170 km (10.000 m przewyższeń) czy Spartathlonu - 246 km. W ubiegłym roku znakomity wynik osiągnięty w mocno obsadzonym biegu 24-godzinnym, rozgrywanym w ramach Orlen Ultra Challenge Suwałki 2021, dał mu miejsce w kadrze narodowej na mistrzostwa świata w Rumunii.