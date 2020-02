Teatr ,,Psikus" na ferie w Pleszewie

Ferie zimowe w Domu Kultury w Pleszewie to też okazja do spotkania z teatrem. Na rozpoczęcie drugiego tygodnia laby w Zajezdni Kultury wystąpił teatr ,,Psikus" z Łodzi ze spektaklem ,,Skrzydlate marzenie". Dla wielu maluchów mogło być to pierwsze teatralne doświadczenie.

Prolog, czyli Maria Olecha-Lisiecka o książkach Wideo