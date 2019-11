Tak smakuje życie w Domu Chłopaków w Broniszewicach z zespołem Enej i kaliskim truckersami

Takie niespodzianki tylko w Domu Chłopaków w Broniszewicach, bo to miejsce to niebo, to raj i właśnie tak smakuje życie z zespołem Enej, który odwiedził chłopaków z krótkim koncertem. To nie był jednak koniec niespodzianek... Chłopaków odwiedzili również kaliscy truckerski

W Domu Chłopaków w Broniszewicach wszyscy znają na pamięć, albo powinni znać teksty piosnek zespołu Enej, które słychać na korytarzu. Wszystko za sprawą Daniela, bodaj największego fana zespołu, u którego na ścianie w pokoju wisi największy plakat z członkami zespołu. Dziś najpopularniejsze piosenki było słychać ze zdwojoną siłą. Dom Chłopaków w Broniszewicach odwiedził zespół Enej! Chłopacy zagrali swoje najpopularniejsze przeboje, a uśmiech nie schodził z twarzy nie tylko chłopakom, ale również siostrom, pracownikom i przyjaciołom Domu Chłopaków w Broniszewicach. Nie był to jednak koniec atrakcji. Daniel od lidera zespołu otrzymał złotą płytę, a siostry otrzymały płyty z kolędami. Nie zabrakło również pamiątkowych zdjęć. Kiedy wydawało się, że to już koniec na plac wjechały TIR-y kaliskich truckersów. Chłopcy, zakładając w pośpiechu kurtki i czapki wybiegli prędko z Domu, żeby tylko z bliska przyjrzeć się samochodom ciężarowym. Co odważniejsi mogli skorzystać z przejażdżki po Broniszewicach. Takie rzeczy dzieją się właśnie tutaj... w Domu Chłopaków w Broniszewicach.