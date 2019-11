Tak potrafią się bawić tylko pleszewscy emeryci z Koła nr 7!

Współczesny emeryt to osoba aktywna, pozytywnie nastawiona do świata, rządna nowych dobrych wrażeń. Tacy emeryci chętnie spotykająca się z innymi równie optymistycznymi emerytami. Do pleszewskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów koła nr 7 należy blisko 350 osób. Nic dziwnego, że wszelkie imprezy organizowane przez związek gromadzą liczne grono uczestników. Nie inaczej było i tym razem. W czwartek na zabawie zorganizowanej przez Koło nr 7 w Pleszewie bawiło się wyśmienicie blisko 200 osób. Tańcom końca nie było.