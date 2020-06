Tadeusz Rydzyk bronił biskupa Edwarda Janiaka: ,,Kłamstwo na kłamstwie"

Jak informuje portal intenernetowy oko.press, w czasie czwartkowej mszy świętej w Narodowym Sanktuarium św. Józefa biskup Edward Janiak, podobnie jak we wcześniejszym liście do wiernych z terenu diecezji kaliskiej, zwrócił się z prośbą o modlitwę za niego. - Proszę o modlitwę, bo jest na mnie taka nagonka medialna i nie jest to łatwe. Proszę wszystkich obecnych i tych, którzy łączą się z nami duchowo, aby wesprzeć mnie modlitwą, żebym to po prostu wytrwał – mówił.

Po nim głos zabrał o. Tadeusz Rydzyk, który zwrócił się z apelem do mediów, którym zarzucał ataki na biskupów. -Pytałbym, czy jesteście Polakami? Czy kochacie Polskę? - mówił o. Rydzyk. - Jeśli kochacie Polskę, to nie szkodźcie, nie atakujcie bezwzględnie nienawiścią ludzi Kościoła. Cokolwiek by było - usłyszeli wierni z ust redemptorysty z Torunia.