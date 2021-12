Szlachetna Paczka 2021. To ostatnia chwila, by pomóc. W powiecie pleszewskim jeszcze trzy rodziny czekają na Wasze wsparcie

Szlachetna Paczka 2021. Pozostały godziny, by pomóc

- Wolontariusze Szlachetnej Paczki dotarli do tysięcy osób i rodzin z całej Polski: do opuszczonych, samotnych, dotkniętych nagłą tragedią. Wiemy już, że ponad 15 000 rodzin otrzyma pomoc, wciąż jednak są tacy, którzy w tym roku mogą zostać bez wsparcia - czytamy na stronie organizacji. Ponad 500 rodzin wciąż czeka na swoich darczyńców. Może nim zostać każdy, wystarczy wybrać rodzinę ze strony internetowej Szlachetnej Paczki i wspólnie ze znajomymi z pracy, rodziną czy przyjaciółmi skompletować dedykowaną pomoc. Rodziny można wybierać do końca dnia w piątek, 10 grudnia 2021 roku.