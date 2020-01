Słodkości dla seniorów na Dzień Babci i Dziadka

Słodkie rogaliki to dzieło tych uczniów, którzy uczą się w placówce zawodu cukiernika. Robione według tradycyjnej receptury pod czujnym okiem instruktorów nauki zawodu trafiły do seniorów, którzy jak zwykle - bardzo serdecznie przyjęli swoje przybrane wnuczęta.

- Wśród podopiecznych DPS nie brakuje osób, które są samotne, ale i też takich, które mają rodziny. Niestety, najbliżsi nie zawsze pamiętają, albo nie chcą o nich pamiętać. Dlatego nasza młodzież co roku odwiedza w Dniu Babci i Dziadka pleszewskich seniorów. Słodki poczęstunek to tylko jeden z elementów wizyty. Równie ważna jest rozmowa z mieszkańcami, a to dla młodych ludzi cenna lekcja. Dzięki takim spotkaniom młodzież uczy się szacunku do starszych i troski o słabszych, z kolei starsi mają kontakt z młodym pokoleniem, od którego też mogą się wiele nauczyć - uważa Krystian Piasecki, dyrektor Centrum.