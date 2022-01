Rowerem do 34 km od Pleszewa. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w okolicy Pleszewa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 29 - 30 stycznia mamy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 34 km od Pleszewa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Pleszewa warto wybrać w weekend 29 - 30 stycznia.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Pleszewa We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Pleszewa, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Dystans: 29,3 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podjazdów: 156 m

Suma zjazdów: 156 m Trasę rowerową mieszkańcom Pleszewa poleca Dolnoslaska_OT Trasa, podobnie jak wcześniejsze pętle rowerowe z Góry, nieoznakowana w terenie. Najdłuższa z zestawu. Przekraczamy zdecydowanie linię Baryczy i wjeżdżamy w duży kompleks leśny położony na granicy gmin Jemielno i Góra. Mamy tutaj wysokie lasy iglaste, porastające wydmy śródlądowe. Na wielu odcinkach jest piaszczysto i bez szerszych opon jazdy nie polecam. Północne fragmenty pętli pokrywają się z trasami DOT35 i DOT36.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Do Osuchowa Stopień trudności: 2

Dystans: 78,74 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 79 m

Suma podjazdów: 341 m

Suma zjazdów: 316 m Rowerzystom z Pleszewa trasę poleca Nasiol23 Trasa do Osuchowa prowadzi czerwonym szlakiem, wizyta w rezerwacie Grądy Osuchowskie, powrót drogami lokalnymi przez rezerwat Modrzewina, niestety trasa została skrócona przez kontuzję kolana. Chętnych na wspólne wyjazdy proszę o kontakt [email protected]

🚲 Trasa rowerowa: Do Czerska Stopień trudności: 1

Dystans: 65,9 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 261 m

Suma zjazdów: 214 m Fotoimpresje poleca trasę mieszkańcom Pleszewa

Właściwie to był klasyk, najpopularniejsza trasa Rowerowa do Czerska. Przez Konstancin i Obory, my ja troszkę zmodyfikowaliśmy skręcając w Cieciszewie w lewo żeby odwiedzić cmentarz wojskowy z I wojny światowej, i wracając pojechaliśmy na cywilny cmentarz odwiedzić kwaterę Żołnierzy poległych w 1939 roku. Do samego Czerska już bez szaleństwa. Wracając niemal ta samą trasą znów w Cieciszewie skręciliśmy w prawo dla urozmaicenia trasy co dało ten fajny efekt ze mogliśmy zobaczyć samolocik na prywatnym lądowisku. Później jeszcze tylko krótki postój na przejeździe kolejowym i już bez problemów dotarliśmy na Kabaty. Powrót na Żoliborz jak i dojazd rano na Kabaty metrem. Bez dojazdów z domu do metra trasa miała 66 kilometrów.

Czas startu 09:40

Czas zakończenia 17:40

🚲 Trasa rowerowa: Jutrosin - Stawy Milickie, czyli jak trafiłem do Piekła Stopień trudności: 2

Dystans: 70,38 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 31 m

Suma podjazdów: 206 m

Suma zjazdów: 207 m Trasę rowerową mieszkańcom Pleszewa poleca Plantmar