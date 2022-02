Rolnicy wyjadą na ulice również w powiecie pleszewskim. Jak będzie przebiegał protest?

Rolnicy z powiatu pleszewskiej 9 lutego wyjadą na ulice

- Ludzie są coraz bardziej niezadowoleni przez bezradność, bierność rządu. Ich błędy doprowadzą nas do ruiny. Nie ma miejsca na umieranie w ciszy. My te problemy wyniesiemy na ulicę. Pokażemy im, co nas boli i to, co nam obiecywali. Oni się przestraszą, gdy nas zobaczą - na strajkach - pisali kilka dni temu członkowie Agrounii zapowiadając protest. Do strajku przebiegającego pod hasłem "strop drożyźnie" dołączą również rolnicy z powiatu pleszewskiego, którzy w niedzielę w sali wiejskiej przy OSP Kuźnia-Piła odbyli spotkanie przygotowujące do protestu. Jakie decyzje zapadły?

9 lutego o godzinie 9 rolnicy spotkają się na parkingu przy markecie Dino w Pleszewie (zjazd Kowalew/Dobrzyca). Stąd kolumna ciągników wyruszy drogą krajową w kierunku ronda w Gołuchowie. - Zapraszamy do udziału przedsiębiorców, konsumentów, przedstawicieli innych branż - piszą rolnicy. Udział w proteście zadeklarowało już kilkadziesiąt osób.