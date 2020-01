Roksana Węgiel wystąpi w Pleszewie!

Zwyciężczyni pierwszej edycji programu rozrywkowego TVP2 The Voice Kids oraz 16. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci, a także laureatka Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy Roksana Węgiel 15 maja wystąpi w Pleszewie. Koncert odbędzie się w pleszewskim amfiteatrze. Jak informuje dyrektor Domu Kultury Przemysław Marciniak, bilety na występ wykonawczyni przebojów ,,Anyone I want to be" czy ,,Lay down" będzie można kupić już w marcu.