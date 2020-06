Rok szkolny zakończyli... elektronicznym pożegnaniem

Podczas ostatnich zajęć szkolnych nauczyciele i dyrekcja pożegnali się z uczniami drogą ...elektroniczną. Innej możliwości nie było, więc skorzystano dobrodziejstwa internetu.

- Podziękowaliśmy sobie za wspólną pracę, którą wykonywaliśmy przez dziesięć miesięcy roku szkolnego i życzyliśmy udanych wakacji oraz powrotu do szkoły we wrześniu, ale już w murach placówki. Niektórzy wychowankowie opuszczają nas już jako absolwenci. Mam tu na myśli osoby kończące szkołę branżową. Od nowego roku szkolnego w nasze progi zawitają nie tylko nowi uczniowie, ale wrócą też ci, którzy będą kontynuować naukę czy to w szkole podstawowej czy branżowej - tłumaczy Izabela Werner, , dyrektor szkoły działającej przy CKiW.

Pandemia Covid 19 zmusiła wiele branż do zmiany zasad funkcjonowania. Nie ominęła również edukacji.

- Pandemia na początku zaskoczyła wszystkich, ale udało nam się błyskawicznie przeorganizować i wszystkie zajęcia odbywały się online. Dzięki temu młodzież nie miała przestoju w nauce i na bieżąco realizowała program z nauczycielami. Musieliśmy też przygotować uczniów ósmych klas do egzaminu oraz te osoby, które kończą w tym roku szkołę branżową do egzaminu zawodowego. Oprócz odwołania tradycyjnych zajęć w szkołach - konieczne było wprowadzenie reżimu satnitarno-hignienicznego. Nasza młodzież okazała się bardzo zdyscyplinowana w tej kwestii - dodaje Krystian Piasecki, dyrektor Centrum.

A tymczasem świadectwa szkolne młodzież z Centrum będzie mogła odbierać indywidualnie w określonych dniach i godzinach. Chodzi o to, aby do minimum ograniczyć kontakt uczniów pomiędzy sobą. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej szkoły.