Robimy wszystko, aby gminy, miały jak najniższą cenę - mówi Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO. Mimo to stawki rosną. Co o tym decyduje?

W ostatnich dniach kolejne gminy podniosły stawki za odbiór i wywóz śmieci. Niektórzy zrobili to drugi raz w tym roku, inni pierwszy. Co wpływa na wzrost cen? Jedną z przyczyn jest podwyżka, jaką ZGO zafundował samorządom za odbiór i gospodarowanie odpadami. Stawki te sukcesywnie rosną przynajmniej od kilkunastu miesięcy. Każdą zmianę mieszkańcy odczuwają w swojej kieszeni.

Opłata marszałkowska

Jakie czynniki sprawiają, że ZGO podnosi opłaty? O mechanizmach rządzących systemem podczas sesji w Choczu opowiadał Witosław Gibasiewicz. Podstawowym celem tego typu zakładów jest doprowadzenie do sytuacji, w której odpady w znaczącym stopniu będą podlegały zagospodarowaniu przez recykling. Na drugim biegunie jest składowanie śmieci. Zgodnie z wymogami UE w 2030 r. jedynie 10% odpadów będzie mogło być składowane. Polski rząd, aby zmusić zakłady do działania w tym kierunku od kilku lat podnosi opłatę marszałkowską. W ubiegłym roku wynosiła ona 140 zł, w tym 170, a w przyszłym już 270. - Staramy się ograniczyć ilość składowanych odpadów, ale do wyznaczonego limitu jeszcze nam brakuje. Czym więcej zbieramy śmieci selektywnie, tym mniej ich składujemy. Dlatego kluczowy jest dalszy rozwój selektywnej zbiórki - mówi prezes.

RDF

Kolejnym elementem wpływającym na wzrost cen jest polityka rządu w zakresie odpadów energetycznych. - To tzw. RDF (skrót od ang. Refuse Derived Fuel) , czyli frakcja kaloryczna odpadów o dużej wartości opałowej, która nie nadaje się do recyklingu - wyjaśnia Witosław Gibasiewicz. Od 2016 r. obowiązuje w Polsce zakaz składowania odpadów o kaloryczności powyżej 6 MJ, co powoduje, że zagospodarowanie tej frakcji jest coraz bardziej problematyczne. Odbiorcami tego typu materiału są cementownie, ale one w skali kraju mogą zagospodarować maksymalnie 1,5 z 6 mln ton. Brak równowagi między popytem, a podażą nie prowadzi do niczego dobrego.