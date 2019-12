Rada Gminy Gizałki po raz kolejny pochyliła się nad stawkami za odbiór i wywóz odpadów komunalnych. Na jakie rozwiązanie się zdecydowała?

Jeszcze w kwietniu stawki za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny w gminie Gizałki kształtowały się na poziomie 7 (nieruchomość zamieszkiwana przez 1-5 osób) i 6 zł (6 osób i więcej) od osoby. Ci, którzy nie segregowali płacili 13 lub 11 zł od osoby. W wyniku podwyżki, 1 maja opłaty wzrosły odpowiednio do 10, 9, 17 i 15 zł. Po raz kolejny ceny miały pójść w górę już we wrześniu. Wtedy po długich debatach rada ostatecznie nie wyraziła zgody na podwyżkę. 7 radnych - Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Andrzej Kaczmarek, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc i Krzysztof Walendowski - było za odrzuceniem uchwały. Identyczna liczba rajców - Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski oraz Kazimierz Woźniak - opowiedziała się za jej podjęciem. Wstrzymał się Tadeusz Kostuj i tym samym uchwała nie przeszła.

Przyczyny planowanej podwyżki były dwie. Pierwsza to stale rosnąca ilość odpadów, jaka jest zbierana z terenu gminy Gizałki. W 2015 r. było to 217 ton, w ubiegłym już 576, a w tym może być nawet ponad 800. Drugi powód to uchwała jarocińskiego Zakładu Gospodarki Odpadami, który po raz kolejny podniósł samorządom stawki opłat za zagospodarowanie śmieci. Do końca września cena za tonę odpadów zmieszanych wynosiła 345 zł, od 1 października wzrosła do 395 zł.

Jednolita stawka

Gospodarka odpadami, co podkreślamy za każdym razem, musi się samofinansować, a samorządy nie mogą ani na tym zarobić, ani dołożyć pieniędzy z budżetu. Dlatego po zakończeniu wrześniowej sesji wójt Robert Łoza zapowiadał powrót do tematu, gdyż gmina nie będzie miała środków na uregulowanie należności za zbiórkę i zagospodarowanie odpadów. Tak stało się w ostatnich dniach. Zrezygnowano z podziału uzależniającego wysokość stawki od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i wprowadzono jednolitą cenę. Od stycznia opłata za odbiór i wywóz odpadów gminie Gizałki będzie wynosić 13 zł od osoby. Mieszkańcy, którzy nie będą segregować lub będą robić to niedokładnie narażają się na karę w wysokości 26 zł (dwukrotność podstawowej opłaty). Za podjęciem uchwały podczas poniedziałkowej sesji (2 grudnia) opowiedziało się 8 radnych. Ta siódemka, która we wrześniu był przeciw, tym razem wstrzymała się od głosu.