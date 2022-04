Czym zajmował się felczer, subiekt lub bartnik? Sprawdź czy znasz te dawne zawody!

Dawne zawody niekoniecznie odeszły do lamusa. Niektóre wciąż funkcjonują, chociaż są zaliczane do zawodów ginących. O innych przeczytamy w książkach lub poznamy je w skansensach, muzeach czy specjalistycznych pracowniach. Część zawodów zostało zastąpionych nowymi, a wszystko za sprawą stale rozwijającej się technologii, o niektórych już nawet nie pamiętamy. Czym zajmował się felczer? Jak zarabiał subiekt? Co robił bartnik? Odpowiedz na kilka pytań i sprawdź czy wiesz na czym polegały te dawne zawody.