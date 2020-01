Przedszkole nr 3 ,,Słoneczne" kolejny raz przyłączyło się do zbiórki charytatywnej na rzecz chorych dzieci, w ramach 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- Kolejnym etapem wydarzenia było spotkanie, podczas którego dzieci dowiedziały się wiele o Fundacji WOŚP i efektach jej działania. Najciekawszym momentem było jednak spotkanie z instruktorką pierwszej pomocy – Panią Agnieszką Osuch oraz strażakami OSP – Mateuszem Michniackim i Krzysztofem Durskim. Nasi goście w ciekawy sposób przypomnieli nam podstawowe zasady pierwszej pomocy, zapoznali nas ze sprzętem ratującym życie oraz przepytali ze znajomości numerów alarmowych ;) Zakończeniem akcji było zapalenie „światełka do nieba” w postaci zimnych ogni, oraz wykonanie pamiątkowych zdjęć. Dzięki zaangażowaniu rodziców, dzieci oraz pracowników przedszkola zebraliśmy na rzecz Fundacji WOŚP 1467,20 złotych, 60 centów i 50 kopiejek. Dziękujemy - relacjonuje przedszkole.



Akcja rozpoczęła się w piątkowy poranek, już o godz. 7:00 rano, kiedy to na przedszkolnym korytarzu z puszkami w ręku stanęli wolontariusze – przedszkolaki, ich rodzice i nauczyciele, aby zachęcać do wzięcia udziału w wydarzeniu. Potem puszka powędrowała do przedszkolnych sal. Tego dnia każdy chciał dorzucić coś od siebie na szczytny cel.