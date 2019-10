Przedszkolaki pożegnały lato Świętem Pieczonego Ziemniaka

Uczniowie Trójki z wizytą u policjantów

Wizyta w policyjnej komendzie to dla najmłodszych spora frajda, nawet jeśli nigdy nie marzyły o zostaniu policjantem. To też okazja do rozmów poświęconych bezpieczeństwu. W ubiegłym tygodniu policjantów odwiedzili uczniowie klasy II d z pleszewskiej Trójki.